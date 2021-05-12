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    Azerbaycan ordusu tatbikat yapacak

    Tatbikatta zırhlı araçların yanı sıra insansız hava araçları yer alacak.
    • AA
    • 12.05.2021 - 14:42
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    Azerbaycan ordusu tatbikat yapacak

    Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılacağı tatbikata hazırlanıyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 16 Mayıs'ta tatbikat düzenleneceği bildirildi.

    UÇAK, HELİKOPTER, İHA...

    15 bin askerin görev yapacağı tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alacak.

    TATBİKATIN AMACI

    Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

    Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

    Azerbaycan ordusu tatbikat yapacak #1

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