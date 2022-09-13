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    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Sınırda çatışmalar başladı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Sınırda çatışmalar başladı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu.
    • 13.09.2022 - 00:25
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 01:23
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    Ermenistan'ın yapmış olduğu provokasyonlar sebebiyle sınırda çatışmalar yaşanıyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

    Ermenistan'dan provokasyon

    Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Sınırda çatışmalar başladı - Video

    Askeri personel arasında kayıplar var

    Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi.

    "Çatışmadan Erivan yönetimi sorumlu"

    Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi. Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı.

    Çatışma ve kayıplarından tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Sınırda çatışmalar başladı #1


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