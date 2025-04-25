Azerbaycan, Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasına karşı Erivan ve Paris'ten önlem bekliyor

AA

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1915 olaylarının yıl dönümü dolayısıyla Ermenistan'da ve Fransa'da yapılan gösterilerde Türkiye ve Azerbaycan'a nefret içeren sloganların atıldığını ve bayraklarının yakıldığını söyleyerek, bu ülkelerin yönetiminden, bu tip eylemlerin önlenmesi için fiili ve daha ciddi adımlar atmalarını beklediklerini bildirdi.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'la ortak basın toplantısında konuştu.

"TARAFLAR YENİDEN FİİLİ ADIMLAR ATMALI"

Azerbaycan'la AB arasında bir anlaşma imzalanması için 2017'den itibaren müzakerelerin yürütüldüğünü ve taslak metnin yüzde 90'ı üzerinde mutabakat sağlandığını aktaran Bayramov, bazı ticari ve ekonomik konularda ise uzlaşı sağlanmadığını kaydetti.

Bayramov, son yıllarda bu süreçte durgunluk yaşandığını belirterek, uzlaşı sağlanmayan konular üzerinde tarafların yeniden fiili adımlar atması ve çok zaman geçtiği için taslak metnin daha da geliştirilmesi için Kallas'la mutabık kaldıklarını dile getirdi.

"BUGÜN 12 ÜLKEYE DOĞALGAZ İHRAÇ EDİYORUZ"

AB'nin Azerbaycan'ın başlıca ticaret ortağı olduğunu ve 2024 verilerine göre Azerbaycan ile AB ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Bayramov, Azerbaycan'ın AB için güvenilir ve öngörülebilir bir ortak olduğunu vurgulayarak, "Bugün 12 ülkeye doğalgaz ihraç ediyoruz. Bunlardan 8'i AB üyesi olmakla 10'u Avrupa ülkesidir." bilgisini paylaştı.



"AGİT MİNSK GRUBU FESHEDİLMELİDİR"

Ermenistan'la yürütülen barış sürecine de değinen Bayramov, şunları söyledi:

Avrupalı mevkidaşlarımız Azerbaycan'ın tutumunu çok iyi biliyor. Tutumumuz 2 yıldan fazladır masa üzerindedir. Ermenistan Anayasası'ndaki Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları, anayasa değişikliği yoluyla ortadan kaldırılmalıdır. Aynı zamanda artık hiçbir önemi kalmayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu feshedilmelidir. Ermenistan'dan bu hususta adımlar atmasını bekliyoruz.

"BU EYLEMLERİN ÖNLENMESİ İÇİN DAHA CİDDİ ADIMLAR BEKLİYORUZ"

Bayramov, Ermenistan'daki intikamcı eğilimlerin ciddi tedirginliğe neden olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan'ın hızla silahlanması maalesef tehdit kaynağı olarak kalıyor. 2 gün önce Erivan'da bir yürüyüşte Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı nefret içerikli sloganlar atıldı ve bayraklar yakıldı.



Bunun bir benzeri de dün Fransa'da yaşandı. Bu ülkelerin yönetiminden, bu suçu işleyenlere karşı ve her bir toplum için utanç verici olan bu tip eylemlerin önlenmesi için fiili ve daha ciddi adımlar atmalarını bekliyoruz.

"MAYIN SORUNU BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Karabağ ve çevresindeki imar ve ihya projelerinden bahseden Bayramov, şu değerlendirmede bulundu: