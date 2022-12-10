Azerbaycan'dan Ukrayna'ya transformatör ve jeneratör desteği

Bakü yönetimi, 45 transformatör ve 50 jeneratörden oluşan desteğini yola çıkardı.

Azerbaycan, Rus ordusu tarafından sivil altyapısı hedef alınan Ukrayna'ya yardım gönderdi.

Açıklamayı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptı.

45 transformatör, 50 jeneratör

Ukrayna'daki mevcut durumdan dolayı etkilenen bölgelerde sürdürülebilir elektrik arzını eski haline getirmek için Ukrayna'ya 45 transformatör ile 50 jeneratörden oluşan insani yardım gönderildi.

Kriz sonrası 17,6 milyon dolarlık yardım

Yardımın toplam değeri, 1 milyon 422 bin manat (836 bin dolar) olarak açıklandı.

AA'nın haberine göre, Azerbaycan'ın, mevcut kriz sonrasında Ukrayna'ya yaklaşık 30 milyon manat (17,6 milyon dolar) değerinde insani yardımda bulunduğu kaydedildi.