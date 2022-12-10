Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.698
-0.01%
BTXN Coin
5.00
-1.57%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Azerbaycan'dan Ukrayna'ya transformatör ve jeneratör desteği

    Bakü yönetimi, 45 transformatör ve 50 jeneratörden oluşan desteğini yola çıkardı.
    • 10.12.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan'dan Ukrayna'ya transformatör ve jeneratör desteği

    Azerbaycan, Rus ordusu tarafından sivil altyapısı hedef alınan Ukrayna'ya yardım gönderdi.

    Açıklamayı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptı.

    45 transformatör, 50 jeneratör

    Ukrayna'daki mevcut durumdan dolayı etkilenen bölgelerde sürdürülebilir elektrik arzını eski haline getirmek için Ukrayna'ya 45 transformatör ile 50 jeneratörden oluşan insani yardım gönderildi.

    Kriz sonrası 17,6 milyon dolarlık yardım

    Yardımın toplam değeri, 1 milyon 422 bin manat (836 bin dolar) olarak açıklandı.

    AA'nın haberine göre, Azerbaycan'ın, mevcut kriz sonrasında Ukrayna'ya yaklaşık 30 milyon manat (17,6 milyon dolar) değerinde insani yardımda bulunduğu kaydedildi.

    Azerbaycan dan Ukrayna ya transformatör ve jeneratör desteği #1

    Azerbaycan dan Ukrayna ya transformatör ve jeneratör desteği #2

    Azerbaycan dan Ukrayna ya transformatör ve jeneratör desteği #3


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Kocaeli'de yanan tekne ve 2 yat kullanılmaz hale geldi
    İç Haber

    Kocaeli'de yanan tekne ve 2 yat kullanılmaz hale geldi

    Messi'nin avukatı Muslera'yı savunacak
    Futbol

    Messi'nin avukatı Muslera'yı savunacak

    Görüş Bildir