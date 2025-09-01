Azerbaycan ve Ermenistan barış için imza attı: AGİT Minsk Grubu feshedildi

Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshi şartını öne sürmüştü.

Beyaz Saray'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

ORTAK BAŞVURU YAPILDI

Üçlü zirvenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin AGİT'e ortak başvuruda bulundu.

FESHEDİLDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AGİT Bakanlar Konseyi'nin AGİT Minsk Grubu ve ilgili yapılarının feshedilmesine ilişkin karar aldığı bildirildi.

Açıklamada, AGİT Sekreterliğine bu yapıların feshinden kaynaklanan teknik konuları en geç 1 Aralık 2025'e kadar sonuçlandırması talimatının verildiği belirtildi.

AGİT MİNSK GRUBU

Karabağ sorununu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek amacıyla 1992'de kurulan, Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığını yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çözüm üretememişti.