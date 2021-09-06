Azerbaycan ve Türkiye’den Laçın’da ortak tatbikat

Azerbaycan ve Türk askerleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'de muharebe ve taktiksel ağırlıklı ortak tatbikatlara başladı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmak için Türkiye'nin verdiği büyük destek, zafer sonrasında da devam ediyor.

Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde muharebe ve taktiksel ağırlıklı ortak tatbikatlara başladı.

Konuya ilişkin açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında Laçın’da iki kardeş ülke askerlerinin ortak tatbikatlara başladığı bildirildi.

"İKİ ÜLKE ASKERİNİN ETKİLEŞİMİNİ GELİŞTİRMEK"

Tatbikatların temel amacının, muharebe harekatları sırasında iki ülkenin askeri birliklerinin etkileşimini geliştirmek, savaş yeteneklerini arttırmak, komutanların karar verme ve birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu belirtildi.

Tatbikatta, askerlerin zorlu arazilerde modern savaş ekipmanlarını ve diğer askeri teçhizatı kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği aktarıldı.



