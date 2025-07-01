Azerbaycan'da 2 Rus çetesi çökertildi

Suç örgütlerine yönelik Azerbaycan'da operasyonlar aralıksız devam ediyor.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ekipleri, İran menşeli uyuşturucuların Bakü üzerinden transit geçişi, çevrim içi dağıtımı ve siber dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları belirlenen iki çeteye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
RUS VATANDAŞI ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI
Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların Rusya vatandaşı olduğu tespit edildi.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, şüphelilerin ters kelepçeyle polis araçlarına bindirildiği anlar yer aldı.