Azerbaycan’da Fransız casusa 10 yıl hapis cezası

Azerbaycan’da mahkeme, Fransız vatandaşı Martin Ryan’ı Fransa için casusluk yapmak suçundan suçlu buldu ve 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme kararına göre, Ryan’ın, Türkiye ve Pakistan ile yürütülen askeri iş birliğine dair gizli bilgileri ele geçirmeye çalıştığı belirlendi.

FRANSIZ İSTİHBARATI İÇİN İŞE ALDIĞI KİŞİLER BELİRLENDİ

Mahkeme, 4 Aralık 2023’te yakalanan Ryan’ın, Fransızca konuşabilen Azerbaycan vatandaşlarını, Fransa’nın istihbarat faaliyetlerinde çalıştırmak üzere işe aldığını tespit etti. Ryan’ın, cezasını tamamladıktan sonra Azerbaycan sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

SUÇLAMALARIN BİR KISMINI KABUL ETTİ

Ryan’ın suçlamaların bir kısmını kabul ettiği belirtilirken, bir diğer sanık Azad Memmedli de Fransız istihbaratına bilgi aktardığı gerekçesiyle vatana ihanet suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Her iki zanlı da yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda cezalarını çekecek.