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    Azerbaycan'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı

    Ülkede Bakanlar Kurulu, okulların tatiline karar verdi. Devlet personelinin çalışma düzeniyle ilgili değişiklik yapıldı.
    • AA
    • 16.10.2020 - 10:03
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 10:03
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    Azerbaycan'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı

    Azerbaycan'da, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler alındı.

    Azerbaycan Bakanlar Kurulu kararına göre, ülkedeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 2 Kasım'a kadar tatil ilan edildi.

    Bakü metrosu 2 Kasım'a kadar çalışmayacak.

    KAMU PERSONELİNİN ÇOĞU EVDEN ÇALIŞACAK

    Devlet kurumları personelinin sadece yüzde 30'u işe gidecek, diğer kısmı uzaktan çalışacak. Bu sistem özel sektöre de tavsiye edildi.

    Azerbaycan'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı ViDEO

    65 YAŞ ÜSTÜNE TAVSİYE

    Bakanlar Kurulu, 65 yaş üstü kişilere evlerini terk etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

    Azerbaycan da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı #1

    AZERBAYCAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Azerbaycan'da, eylülde 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı ekimde giderek artmış ve 500'ü geçmişti.

    Bugüne kadar 43 bin 280 vaka görülen ülkede 39 bin 671 koronavirüs hastası iyileşmiş, 619 kişi yaşamını yitirmişti.

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