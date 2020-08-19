Azerbaycan'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva, Ankara'nın bölgedeki adımlarının uluslararası hukuka dayalı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığıyla ilgili Azebaycan'dan açıklama geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin gelişmesinde tarih boyu önemli rol oynadığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN TÜM ADIMLARINI DESTEKLİYORUZ"

Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimlerin bir an önce çözülmesini umduklarına işaret eden Abdullayeva, "Kardeş Türkiye'nin barış ve istikrara yönelik ve uluslararası hukuka dayalı tüm adımlarını kararlılıkla destekliyoruz." ifadesini kullandı.

ERMENİSTAN'A TEPKİ

Abdullayeva, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik açıklamasıyla ilgili "Ermenistan'ın Türkiye aleyhine asılsız suçlamalar içeren tutum ve açıklamaları, Akdeniz'deki hassas durumu kendi dar siyasi çıkarları için kötüye kullanma girişimi olarak kınanmalı ve reddedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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