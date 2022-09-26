BAE, Almanya'ya ayda 250 bin ton dizel yakıt satacak

Birleşik Arap Emirlikleri ulusal petrol şirketi ADNOC ile Alman Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG şirketi 2023 süresince aylık 250 bin tonluk dizel yakıt tedariki konusunda anlaştı.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Körfez turu kapsamında ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Görüşmede, BAE ve Almanya arasında kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirmek için iş birliği yolları, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

AA'nın haberine göre; BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Almanya Başbakanı Scholz'un da katıldığı törende iki ülkenin ilgili yetkilileri ve şirketleri arasında enerji alanında bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

BAE, ayda 250 bin ton dizel yakıt satacak

BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Alman enerji şirketi Hoyer arasında 2023 yılında aylık 250 bin tona kadar dizel yakıt temin edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Yıls sonunda sıvı doğalgaz için de anlaşıldı

ADNOC ile Alman enerji şirketi RWM arasında imzalanan anlaşmaya göre de, BAE ulusal petrol şirketinin Alman şirkete sıvılaştırılmış doğalgaz tedarik edeceği, ilk sevkiyatın 2022 sonunda yapılacağı aktarıldı.