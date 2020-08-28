BAE medyasında Türkiye karşıtı karikatür

Karikatürde, Ankara'nın Yunan karasularını ihlal ettiği iddia edildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığı ve kararlı duruşu, Yunanistan ve destekçilerini rahatsız ederken, dünya kamuoyu da bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor.

Libya ile Doğu Akdeniz'de yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerini sürdüren Ankara, diğer taraftan uluslararası arenada haklılığını yüksek sesle dile getiriyor.

Bu kapsamda faaliyetlerine devam eden Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bulunduğu alan için 1 Eylül'e kadar yeni Navtex ilan edildi.

BAE'DEN YUNANİSTAN'A KARİKATÜRLÜ DESTEK

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan ve bu ülkeyle birlikte hareket edenler ise her seferinde Türkiye'nin Yunan karasularında çalışmalar yaptığını savunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) İngilizce yayın yapan The National adlı gazete, kendi ülkelerinin bayrakları olan tişörtler giyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in karikatürünü paylaştı.

TÜRKİYE YUNAN KARASULARINDA İMASI

Karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, elinde keşif anlamına gelen "Exploration" yazılı gazete yer alıyor. Türkiye'nin, Yunan karasularında sismik araştırmalar yaptığı imasında bulunuluyor.

TATBİKATA KATILDILAR

Öte yandan Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, BAE'nin Girit'in kuzeyinde ortak eğitime katıldığını bildirdi.

Abu Dabi'ye ait 4 adet F-16 olmak üzere toplam 9 askeri uçağın, Girit'in kuzeybatısındaki 115. hücum bölüğünde bulunduğu aktarıldı.

6 Yunan savaş uçağının Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gittiği, Girit'e dönüşte ise uçaklara Türk jetleri tarafından önleme yapıldığı kaydedildi.

ABD ve Yunanistan'dan Girit'in güneyinde ortak tatbikat ViDEO