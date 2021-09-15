BAE, normalleşmeyi kutlamak için İsrail'de pankartlar astı

Büyükelçilik, üç dilde hazırladığı pankartları İsrail'in çeşitli noktalarına yerleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasının birinci yıl dönümünü kutluyor.

BAE'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, bu kapsamda Tel Aviv ve Batı Kudüs'te pankartlar astı.

BAE'DEN PANKARTLI KUTLAMA

Büyükelçilik tarafından Arapça, İbranice ve İngilizce olarak hazırlanan pankartlarda "Barış, çocuklarımızın geleceğidir." ifadesi yer aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı "Arapça İsrail" isimli internet sitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'deki BAE Büyükelçiliği, İbrahimi Barış Anlaşması'nın birinci yıl dönümü münasebetiyle Tel Aviv ve Kudüs'te bir kampanya başlattı." ifadelerine yer verildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN"

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelecek için, çocuklarımızın geleceği için." ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME ANLAŞMALARI

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.