BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan, Katar Emiri ile görüştü

Doha'da yapılan görüşmede, Al Nahyan ile Al Sani bir araya geldi. Gündemin ana maddelerini ekonomik iş birliği oluşturdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar arasında Doha'da üst düzey temas gerçekleşti.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

GÜNDEM EKONOMİDE İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, iki isim, yatırım projeleri, ticaret ve ekonomi alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesini vurguladı.

TÜRKİYE'DEN SONRA KATAR'A GİTTİ

Al Nahyan'ın Doha ziyareti, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye düzenlediği ziyaretin ardından gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li yetkiliyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Bir başka üst düzey BAE yetkilisi, geçen hafta yaptığı açıklamada, Abu Dabi'nin iç ve dış politikada ekonomik kalkınmaya odaklandığını ve bu yönde "köprüler inşa ettiğini" söylemişti.