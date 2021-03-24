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    BAE'de ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirket iflas etti

    BAE'nin dünyaca ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirketin iflasını istediği belirtildi.
    • AA
    • 24.03.2021 - 05:10
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    BAE'de ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirket iflas etti

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE)  İngilizce yayın yapan Gulf News isimli gazetede yer alan haberde, Arabtec Holding PSJC ile onun bünyesindeki 5 alt şirketin 21 Mart'ta Dubai Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuruda bulunduğu ifade edildi.

    İflas talebini içeren dilekçenin ilgili mahkemece işleme alındığı ve iflas incelemesi için 7 uzmanın görevlendirildiği kaydedildi.

    UZMANLAR ŞİRKETİN DURUMUYLA İLGİLİ DETAYLI BİR RAPOR HAZIRLAYACAKLAR

    Haberde, mali incelemelerde bulunacak uzmanların şirketin durumuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunacakları aktarıldı.

    Söz konusu şirket, BAE'nin sembolü konumundaki Burc Halife ile  Louvre Abu Dhabi Müzesi gibi prestijli projelere imza atmıştı.

    BAE de ünlü gökdelen projesi Burc Halife yi inşa eden şirket iflas etti #1

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