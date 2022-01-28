Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda boş bir uçak zarar gördü.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına sabaha karşı 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarıldı.

SALDIRIYA İLİŞKİN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YOK

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askeri üssü de bulunuyor.

Irak resmi makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.