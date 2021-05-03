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    Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 2 roket fırlatıldı

    Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 adet Katyuşa roketi kullanıldığı bildirilirken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 07:17
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 08:57
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    Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 2 roket fırlatıldı

    Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresine 2 adet Katyuşa roketinin düştüğü belirtildi.

    Roketlerin birinin havalimanı yakınlarına düştüğü ve diğerinin de C-RAM hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı.

    ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

    Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği, ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.

    Iraklı güvenlik yetkilileri ise saldırının, başkent Bağdat’ın batısındaki Ebu Garyb ilçesi yakınlarından gerçekleştirildiğini belirtti.

    Bağdat Uluslararası Havalimanı na 2 roket fırlatıldı #1

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