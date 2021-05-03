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Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 2 roket fırlatıldı

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 2 roket fırlatıldı

Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 adet Katyuşa roketi kullanıldığı bildirilirken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.