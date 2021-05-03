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- Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 2 roket fırlatıldı
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 2 roket fırlatıldı
Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 adet Katyuşa roketi kullanıldığı bildirilirken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.
- İHA
- 03.05.2021 - 07:17
- Güncelleme : 03.05.2021 - 08:57
Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresine 2 adet Katyuşa roketinin düştüğü belirtildi.
Roketlerin birinin havalimanı yakınlarına düştüğü ve diğerinin de C-RAM hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği, ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.
Iraklı güvenlik yetkilileri ise saldırının, başkent Bağdat’ın batısındaki Ebu Garyb ilçesi yakınlarından gerçekleştirildiğini belirtti.