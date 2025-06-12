Bakanlardan Binyamin Netanyahu'ya Gazze savaşının sona erdirilmesi çağrısı

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bini aştı.

Enkazların altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken İsrail ordusu işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre isimleri açıklanmayan bazı bakanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, "Savaşı sona erdirmek için artık harekete geçmenin zamanı geldi" dedi.

Haberde bu görüşlerin üst düzey hükümet yetkililerinin de katıldığı bir değerlendirme sırasında dile getirildiği aktarıldı.

Aynı haberde söz konusu açıklamaların ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında yapılan ve zorlu geçtiği ifade edilen bir telefon görüşmesinin ardından geldiği belirtildi.

TRUMP: SAVAŞI BİTİRMENİ İSTİYORUM

Kanal 12, daha önceki haberinde ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırarak Netanyahu ile Trump arasında 10 Haziran'da gerçekleşen görüşmenin yeni ayrıntılarını paylaşmıştı.

Trump’ın Netanyahu'ya, "Savaşı bitirmeni istiyorum" şeklinde açık ve daha önce benzeri duyulmamış ifadeler kullandığı belirtilmişti.

İsrail'deki muhalefet partileri ile Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'nun koalisyon hükümeti içindeki aşırı sağcı kesimlerin baskısıyla, iktidarını koruma amacıyla savaşı sürdürdüğünü öne sürüyor.