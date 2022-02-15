Euro
15.46
0.61%
Dolar
13.60
0.03%
Altın
810.84
-0.87%
Borsa
2038
1.81%
Bitcoin
600.627
4.41%
BTXN Coin
37.22
0.08%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    Balıkçı teknesi Kanada açıklarında battı: 4 ölü, 17 kayıp

    İspanya bandıralı balıkçı teknesinin Kanada’nın doğu kıyısı açıklarında batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişinin ise kayıp olduğunu bildirildi.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 22:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkçı teknesi Kanada açıklarında battı: 4 ölü, 17 kayıp

    İspanya bandıralı balıkçı teknesinin Kanada’nın doğu kıyısında yer alan Newfoundland açıklarında battı.

    Teknede 24 mürettebatın bulunduğu ve 4’ünün hayatını kaybettiği, 3’ünün kurtarıldığı ve 17’sinin kaybolduğu bildirildi.

    MÜRETTEBATTAN 4'Ü ÖLDÜ, 17'Sİ KAYIP

    Villa de Pitanxo isimli 50 metrelik balıkçı teknesinin mürettebatının 16’sının İspanyol, 5’nin Perulu ve 3’ünün Ganalı olduğu belirtildi.

    Sahil Güvenlik Kurumu, tekne batmadan önce iki kez acil durum sinyali almaları üzerine bir kaç kez tekneyle iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını bildirdi.

    Balıkçı teknesi Kanada açıklarında battı: 4 ölü, 17 kayıp #1

    ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    İspanya Sahil Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu teknenin Kanada’nın doğusundaki Newfoundland’un 450 kilometre açıklarında battığı ifade edilerek, havadan ve denizden yürütülen operasyonlarla kayıp olan mürettebatları arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Kayıp olan mürettebatı arama çalışmaları İspanya Sahil Güvenliğine ait bir uçak ve iki helikopter ile Kanada’ya ait iki geminin yanı sıra çevredeki bir İspanyol, bir Portekiz balıkçı teknelerinin desteğiyle yürütülüyor.

    Balıkçı teknesi Kanada açıklarında battı: 4 ölü, 17 kayıp #2


    İlginizi Çekebilir

    Şarkıcı ve şarkı yazarı Melis Danişmend'in ilk kitabı: Büyüyemeyenler
    Kitap

    Şarkıcı ve şarkı yazarı Melis Danişmend'in ilk kitabı: Büyüyemeyenler

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı
    İç Haber

    Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

    Görüş Bildir