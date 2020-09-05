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Bangladeş’te camide yangın: 3 ölü, 50 yaralı

Bangladeş’te camide yangın: 3 ölü, 50 yaralı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir camide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.