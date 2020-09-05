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    Bangladeş’te camide yangın: 3 ölü, 50 yaralı

    Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir camide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 03:29
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    Bangladeş’te camide yangın: 3 ölü, 50 yaralı

    Bangladeş’in başkenti Dakka’nın yakınlarında bulunan Narayanganj şehrindeki Fatullah Tolla Baitus-Salam Camisi’nde bulunan klimaların patlaması nedeni ile yangın çıktı.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 50 KİŞİ YARALANDI

    Çıkan yangında ilk belirlemelere göre yatsı namazı sonrası camide bulunan yaklaşık 200 kişiden 3’ü hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yaralılar Dakka Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bangladeş’te camide yangın: 3 ölü, 50 yaralı #1

    Bangladeş’te camide yangın: 3 ölü, 50 yaralı #2

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