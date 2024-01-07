Bangladeş’te halk genel seçimler için sandık başında 199 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede genel seçimlere katılımın az olduğu görülürken, sürecin sorusnuz ilerlemesi adına geniş güvenlik önlemleri alındı.

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İHA

Bangladeş’te genel seçimler bugün yerel saatle 08.00 sularında başladı.

Oy verme işleminin düşük olduğu ülkede yeni hükümetin belirleneceği 12’nci genel seçimler saat 16.00 sularında sona erecek.

119 milyon kayıtlı seçmenin kurulan 42 binden fazla seçim merkezinde oy kullanması bekleniliyor.

Oy kullanmaya gelenlerin sorun yaşamaması adına da güvenlik önlemleri artırılırken, başkentteki seçim merkezlerinde iktidar partisi Awami Birliği liderleri ve destekçileri ise hazır bulundu.

Oy kullandıktan sonra başbakanlık konutuna döndü

Dakka’nın Dhanmondi bölgesinde bulunan Şehir Koleji’nde oy kullanan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina daha sonra başbakanlık resmi konutu Ganabhaban’a döndü.

Seçimde 28 parti yarışacak

Bugünkü seçimlere iktidardaki Awami Birliği de dahil 28 parti katıldı. Khaleda Zia liderliğindeki ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi’nin (BNP) ve diğer muhalif grupların seçimi boykot etme kararı alarak 48 saatlik grev uygulaması nedeniyle bugün iktidar partisi dışında hiçbir adayın temsilcisi seçim merkezlerinde görülmedi. Muhalefetin 48 saatlik grevi, dün yerel saatle 06.00’da başlarken, yarın yerel saatle 06.00’ya kadar sürecek.

Yapılan analizlere göre Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina önderliğindeki Awami Birliği’nin üst üste 4’üncü kez iktidar olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)