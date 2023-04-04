Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi Kentte giyim mağazalarının bulunduğu pazarda henüz bilinmeyen bir nedene başlayan yangın, dükkanları kullanılamaz hale getirdi. Ekipler, havadan ve karadan çalışma başlattı.

ensonhaber.com Bangladeş'in başkenti Dakka'da alevler yükseldi. Bölgedeki popüler giyim mağazalarının bulunduğu pazar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine harekete geçen 600 kişilik itfaiye ekibi, yangın söndürme çalışmalarına başladı. İşletmeler tahliye edildi Gökyüzünün tamamen siyah dumanla kaplandığı bölgede, esnaf ve halk çalışmaları takip etti. Yangında can kaybı bildirilmezken, çarşı ve çevresindeki işletmelerin tahliye edildiği öğrenildi. Havadan ve karadan müdahale Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına ordunun da katıldığı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi. Dükkanların kullanılamaz hale geldiği görüldü. İşletme sahipleri zarar görmeyen eşyalarını kurtarmak için mücadele etti. İşte çalışmalardan kareler...