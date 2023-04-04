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Bangladeş'in başkenti Dakka'da alevler yükseldi.

Bölgedeki popüler mağazalarının bulunduğu pazar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine harekete geçen 600 kişilik itfaiye ekibi, söndürme çalışmalarına başladı.

İşletmeler tahliye edildi

Gökyüzünün tamamen siyah dumanla kaplandığı bölgede, esnaf ve halk çalışmaları takip etti.

Yangında can kaybı bildirilmezken, çarşı ve çevresindeki işletmelerin tahliye edildiği öğrenildi.

Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi

Havadan ve karadan müdahale

Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına ordunun da katıldığı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Dükkanların kullanılamaz hale geldiği görüldü. İşletme sahipleri zarar görmeyen eşyalarını kurtarmak için mücadele etti.

İşte çalışmalardan kareler...

Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi
Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi
Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi
Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi
Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi
Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi
Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi
Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi
Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi
Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi
Bangladeş'te popüler giyim pazarı alevlere teslim oldu: 600 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi