Barack Obama: Yardımların Gazze'deki insanlara ulaşmasına izin verilmelidir

Gazze'den yaşanan insanlık dramına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından, New York Times (NYT) gazetesinin Gazze'de halkın maruz bırakıldığı açlığı gözler önüne seren iki haberini paylaştı.

"GIDA VE SUYA ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN HİÇBİR GEREKÇE OLAMAZ"

Gazze'deki krizin kalıcı bir çözüme ulaşması için İsrail'in askeri operasyonlarının durdurulmasının şart olduğunun altını çizen Obama, paylaştığı haberlerin, masum insanların önlenebilir açlıktan dolayı hayatını kaybetmesinin önüne geçilmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Obama, "Yardımların Gazze'deki insanlara ulaşmasına izin verilmelidir. Sivil ailelerin gıda ve suya erişimini engellemek için hiçbir gerekçe olamaz." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE AÇLIK NEDENİYLE ÖLÜMLERDE ARTIŞ

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde, başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 133 OLDU

Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.

İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze'de ortaya çıkan kıtlık felaketinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün bölgeye havadan yardım atmaya başladı.