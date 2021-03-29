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    Barack Obama’nın büyükannesi Sarah Obama hayatını kaybetti

    Müslüman olan Sarah Obama, diyabet nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • AA
    • 29.03.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 10:21
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    Barack Obama’nın büyükannesi Sarah Obama hayatını kaybetti

    Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kenya’da yaşayan büyükannesinin ölüm haberini aldı.

    99 yaşındaki Sarah Obama’nın, uzun süredir diyabet tedavisi gördüğü kaydedildi.

    Jaramogi Oginga Odinga Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Müslüman olan Sarah Obama için bugün Kogelo'da cenaze merasimi düzenleneceği bildirildi.

    Barack Obama’nın büyükannesi Sarah Obama hayatını kaybetti #1

    Barack Obama’nın büyükannesi Sarah Obama hayatını kaybetti #2

    Barack Obama’nın büyükannesi Sarah Obama hayatını kaybetti #3

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