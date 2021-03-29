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- Barack Obama’nın büyükannesi Sarah Obama hayatını kaybetti
Barack Obama’nın büyükannesi Sarah Obama hayatını kaybetti
Müslüman olan Sarah Obama, diyabet nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- AA
- 29.03.2021 - 10:11
- Güncelleme : 29.03.2021 - 10:21
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kenya’da yaşayan büyükannesinin ölüm haberini aldı.
99 yaşındaki Sarah Obama’nın, uzun süredir diyabet tedavisi gördüğü kaydedildi.
Jaramogi Oginga Odinga Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Müslüman olan Sarah Obama için bugün Kogelo'da cenaze merasimi düzenleneceği bildirildi.