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    Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerlerine ateş açan teröristlere anında karşılık verildiğini bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.03.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 10:02
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    Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde belirlenen bölge teröristlerden temizlendi.

    Türkiye'nin harekatının ardından Barış Pınarı bölgesinde huzur hakim oldu.

    Bölgedeki huzuru bozmak isteyen teröristler, Türk askerlerine ateş açtı.

    TERÖRİSTLERE ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı, komandolara güneyden ateş açıldığını ve saldırıya anında karşılık verildiğini bildirdi.

    Bakanlığın açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG’li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi #1

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