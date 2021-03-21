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- Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerlerine ateş açan teröristlere anında karşılık verildiğini bildirdi.
- AA & Ensonhaber
- 21.03.2021 - 09:54
- Güncelleme : 21.03.2021 - 10:02
Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde belirlenen bölge teröristlerden temizlendi.
Türkiye'nin harekatının ardından Barış Pınarı bölgesinde huzur hakim oldu.
Bölgedeki huzuru bozmak isteyen teröristler, Türk askerlerine ateş açtı.
TERÖRİSTLERE ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, komandolara güneyden ateş açıldığını ve saldırıya anında karşılık verildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG’li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.