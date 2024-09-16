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Batı Afrika ülkeleri ortak pasaport sistemine geçmeyi planlıyor

Batı Afrika ülkeleri ortak pasaport sistemine geçmeyi planlıyor Batı Afrika ülkeleri Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES), kendi aralarında iş birliği ve güvenliği artırmak için ortak bir pasaport sistemi uygulamasına geçeceklerini duyurdu.