Aydın’da CHP'li vatandaş: Atatürk gelse bu partiyi düzeltemez

CHP'de kaos sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonla tutuklanan Başkanı Ömer Günel, görevden alındı.

SEÇİM YAPILDI

Ömer Günel’in İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla boşalan koltuk için Belediye Meclisi’nde seçim gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucunda 23 oy alan CHP’li Meclis Üyesi Avukat Tahsin Demirtaş, Kuşadası Belediye Başkan vekilliği görevine getirildi.

Demirtaş, devam eden soruşturma süreci tamamlanana kadar bu görevi yürütmeye devam edecek.

SERT İFADELER KULLANDI

Aydın Haberleri'nin paylaştığı bilgilere göre bu seçimler esnasında binaya gelen bir vatandaş, Kuşadası eski Belediye Başkanı Ömer Günel'e sert ifadeler kullandı.

"CHP BİTTİ"

Tutuklanmadan önce makamında ziyaret etmek istediğini ama belediyeden kovulduğunu söyleyen vatandaş, CHP'nin bittiğini söyledi.

60 yıldır CHP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, Atatürk'ün çıkıp gelmesi durumunda bile partinin düzelemeyeceğini iddia etti.

"ATATÜRK GELSE DÜZELTEMEZ"

Kuşadası eski Belediye Başkanı Ömer Günel'e sert ifadeler kullanan vatandaş, şunları kaydetti:

60 yıl lanet olsun CHP’ye oy verdim, ellerim kırılsaydı da vermeseydim lanet olsun. Ben 126 kişilik sitede Ömer Günel'in posterini astım. Ama adam beni belediyeden kovdu. Tutuklanmasına hiçbir şey demiyorum, hak yerini buluyor. Yazıklar olsun. Bitti CHP, vallahi de bitti. Atatürk çıksa gelse bu partiyi düzeltemez artık. Bitti göreceksiniz.