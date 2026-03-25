Yılmaz Özdil: Türkiye'nin yarısı Avrupa standartlarının üstünde zengin

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar piyasaları da etkiliyor.

Brent petrol yukarı hareket ederken, dünya borsaları ve kıymetli madenler ise yönünü aşağı çevirmeye devam ediyor.

Altının yeni haftaya ciddi bir düşüşle başlaması sonrası yurttaki kuyumcularda uzun kuyruklar oluşmuştu.

Katıldığı Sözcü TV yayınında altın kuyruklarını değerlendiren Yılmaz Özdil, Türkiye'de yaşayan insanların yarısının Avrupa standartlarının üzerinde zengin olduğunu söyledi.

Özdil, Türkiye'de yaşayanların iki evi, yazlığı ve arabası olduğunu da söylerken sözlerine şöyle devam etti;

"TÜRKİYE'DE 15 MİLYON İNSAN DÜNYA ZENGİNİ"

"Türkiye’de 15 milyon civarında insan dünya zengini. Yani Norveçli gibi, İsveçli gibi, İsviçreli kadar zengin.

"EVLERİ, OTOMOBİLLERİ VAR"

25-30 milyon civarında insanda iki evi var, yazlığı var, otomobili var. Hatta iki tane evi var ama emekli olduğu için, o gelirle yaşamak istediği için varlık içinde yokluk çekiyor.

"TÜRKİYE'DE YAŞAYANLAR ÜST DÜZEY VARLIĞA SAHİP"

Türkiye’de iki kişiden biri, Avrupa standartlarının üzerinde bir zenginliğe sahip.

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon kişi çok üst düzey varlığa sahip. 15 milyon civarında çok üst düzey gelire sahip.

"PARA YOK DİYORLAR, BU KUYRUK NE"

Kapalıçarşı kuyruğu da bunu gösteriyor. Para yok diye herkes ağlıyor, peki bu ne?"