Batı Şeria'da çıkan olaylarda bir Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Hamas'a mensup bir gencin gözaltına alınmasını protesto edenler ile Filistin'e bağlı güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylarda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin Hamas mensubu Musab Iştiyye'yi gözaltına almasının ardından Filistinliler, Nablus'ta yolları keserek Şehitler Meydanı'nda lastik yaktı.

Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda taşların atıldığı ve silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

53 yaşındaki Firas Yaiş hayatını kaybetti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesinde yaralanan 53 yaşındaki Firas Yaiş'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Yaiş'ın ölümünden Filistin yönetimi ve güvenlik güçleri sorumlu tutuldu.

Filistin yönetiminden yalanlama

Filistin Güvenlik Kurumu Sözcüsü Talal Duveykat ise Yaiş'in ölümünün "doğası henüz belirlenmemiş bir yaralanma sonucu olduğunu ve bunun için tıbbi raporu beklediklerini" söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Yaiş'in öldürüldüğü yerde "hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığını ve görgü tanıklarının ifadelerinin de bunu doğruladığını" savunan Duveykat, Filistin güvenlik güçlerinin halkın güvenliği konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Filistinli genç gözaltına alındı

Iştiyye'nin gözaltına alınmasına da değinen Duveykat, Filistinli gencin gözaltına alınmasının emniyet teşkilatının daha sonra açıklayacağı sebeplerden dolayı olduğunu kaydetti. Musab Iştiyye'nin ailesine yakın kaynaklara göre, Filistinli genç, Önleyici Güvenlik Birimi tarafından gözaltına alındıktan sonra Nablus'taki El-Cuneyd Güvenlik Merkezi'ne nakledildi.

Iştiyye'nin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mensup olduğu biliniyor. İsrail, Iştiyye hakkında bu yılın başından beri "İsrailli bir yerleşimcinin yaralandığı silahlı saldırı düzenlemek" suçlamasıyla kovuşturma yürütüyordu.