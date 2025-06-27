Batı Şeria'nın kuzeyinde yeni kaçak yerleşim hazırlığı

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Komitesi'nin Batı Şeria sorumlusu Murad Şitivi, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, konteynerlerin gece saatlerinde, İsrail askerlerinin koruması altında yerleştirildiğini belirtti.

SİLAH ZORUYLA BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİLER

Kefr Kaddum’da yaşayan Şitivi, söz konusu grubun birkaç ay önce silah zoruyla bölgeyi ele geçirdiğini, köy yollarını tahrip ettiğini ve şimdi kaçak yerleşim altyapısını kurmaya başladığını ifade etti. Yerleşimcilerin, önce baraka evler kurup etraflarını çitle çevirdiklerini ve ardından yollar inşa ederek yerleşim kurulumuna zemin hazırladıklarını söyledi.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs işgal altında sayılıyor ve buralarda yürütülen tüm yerleşim faaliyetleri yasa dışı kabul ediliyor.

250 KAÇAK YAHUDİ YERLEŞİMİ KURULDU

İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, şu anda yaklaşık 250 kaçak Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yapılar, Filistin kent ve köylerini birbirinden ayırarak hem günlük yaşamı zorlaştırıyor hem de bölgedeki işgali derinleştiriyor.