Pakistan'dan müzakere açıklaması: İran'ın yanıtını bekliyoruz

Savaşta son durum...

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkesin bitmesine kısa bir süre kaldı.

İki ülke arasında kalıcı bir barış konusunda henüz anlaşma sağlanamazken silahların yeniden patlayabileceği konuşuluyor.

MÜZAKERE SÜRECİ TIKANDI

Öte yandan yeniden başlatılan müzakerelerin ikinci turunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, İran ile ABD arasında devam edip etmeyeceği merak edilen müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı.

"İRAN'DAN GELECEK RESMİ YANITI BEKLİYORUZ"

Tarar, yazılı açıklamasında taraflar arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilmesi beklenen bir sonraki müzakere turunu işaret ederek, "İran heyetinin İslamabad’daki müzakerelere katılımına ilişkin resmi yanıtını hala bekliyoruz.

Pakistan, arabulucu olarak İranlı yetkililerle sürekli temas halinde ve diplomasi ile diyalog yolunu izliyor" ifadelerini kullandı.

'ATEŞKES SÜRESİ BİTMEDEN YANIT VERİN' MESAJI

Tarar, ateşkesin 22 Nisan tarihinde ABD Pasifik Saati ile 04.50’de (TSİ 15.50) sona ereceğinin altını çizerken, "İki haftalık ateşkes sona ermeden önce İran’ın müzakerelere katılma kararı kritik önem taşıyor" dedi.

Tarar, "Pakistan, İran liderliğini ikinci tur görüşmelere katılmaya ikna etmek için samimi çabalar sarf etti ve bu çabalar sürüyor" dedi.

İLK TUR GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ALINAMADI

ABD’li ve İranlı heyetler, söz konusu müzakerelerin ilk turu kapsamında 11 Nisan’da İslamabad’da bir araya gelmişti.

Yaklaşık 21 saat süren ve yüz yüze görüşmelerin de gerçekleştirildiği temaslar ardından herhangi bir somut sonuca ulaşamamıştı.