BBC spikeri Shaun Ley, haber bültenine şortla çıktı

Sunucu Ley'in geniş açıdan çekim yapan kameraya yansıyan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC'de ilginç anlar yaşandı.

Haber bülteninin başladığı sırada, geniş açıdan görüntü aktaran bir kamera, spiker Shaun Ley'in şortlu olduğu anları ekranlara taşıdı.

ŞORTLA KAMERALARA YAKALANDI

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıkları yüksek değerlerde seyrederken, İngiliz basını Ley'in görüntüsüyle ilgili "BBC sunucusu Shaun Ley, yılın şimdiye kadarki en sıcak gününde şortla kameralara yakalandı." şeklinde yorumda bulundu.

Ceket ve kravat giyen Ley'in, kamera stüdyoyu daha geniş bir açıdan görüntülediğinde şortlu olduğu görüldü. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

BBC spikeri haber bültenini şortla sundu - ViDEO