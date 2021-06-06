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    BBC spikeri Shaun Ley, haber bültenine şortla çıktı

    Sunucu Ley'in geniş açıdan çekim yapan kameraya yansıyan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 12:12
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    BBC spikeri Shaun Ley, haber bültenine şortla çıktı

    İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC'de ilginç anlar yaşandı.

    Haber bülteninin başladığı sırada, geniş açıdan görüntü aktaran bir kamera, spiker Shaun Ley'in şortlu olduğu anları ekranlara taşıdı.

    ŞORTLA KAMERALARA YAKALANDI

    İngiltere'de geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıkları yüksek değerlerde seyrederken, İngiliz basını Ley'in görüntüsüyle ilgili "BBC sunucusu Shaun Ley, yılın şimdiye kadarki en sıcak gününde şortla kameralara yakalandı." şeklinde yorumda bulundu.

    Ceket ve kravat giyen Ley'in, kamera stüdyoyu daha geniş bir açıdan görüntülediğinde şortlu olduğu görüldü. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

    BBC spikeri haber bültenini şortla sundu - ViDEO

    BBC spikeri Shaun Ley, haber bültenine şortla çıktı #1

    BBC spikeri Shaun Ley, haber bültenine şortla çıktı #2

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