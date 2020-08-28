Belarus halkı, Aleksandr Lukaşenko karşıtı eylemlere devam ediyor

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Belarus'ta bir grup kadın protestocu, insan zinciri oluşturarak eylem yaptı. Belarus halkı, polisin halka yönelik baskı uyguladığını söylüyor.

9 Ağustos tarihinde Belarus'ta gerçekelen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Aleksandr Lukaşenko, yüzde 80 oy oranıyla seçimleri tekrar kazandı.

Lukaşenko'nun seçimleri kazanmasını ardından halk, protestolara başladı.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURARAK PROTESTO ETTİLER

Saints Simon ve Helena Katolik Kilisesi önünde insan zinciri oluşturan bir grup kadın, eylem düzenledi. Polisin protesto yapan halka baskı uyguladığını iddia eden bir grup kadın, 26 Ağustos’ta polislerin etraflarını çevrelemesi sonucu baskı gördükleri gerekçesiyle saklandıkları Saints Simon ve Helena Katolik Kilisesi önünde dün insan zinciri oluşturarak protesto düzenledi.

POLİSİN SERT MÜDAHALESİNDEN ŞİKAYET ETTİLER

Belarus halkı, seçimler sonrasında Lukaşenko’ya yönelik birçok iddia ve suçlamalarda bulunarak protestolar düzenleyip seçimlere karşı çıkmıştı. Halk tarafından yapılan açıklamalarda, polisin halka yönelik sert baskı uyguladığı ve yönetim karşıtı protestoların engellenmeye çalışıldığı söyleniyor.