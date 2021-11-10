Belarus - Polonya sınırında göçmen krizi derinleşiyor

Belarus-Polonya sınırında göçmen krizi devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, iki TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Belarus'ta bulunan göçmenler, geçtiğimiz günlerde Avrupa içlerine ulaşmak için Polonya sınırına doğru harekete geçmişti.

Belarus'tan Polonya'ya geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen, iki ülke sınırında toplanınca Avrupa'da kriz çıktı.

Polonya hükümeti, sınırdaki askeri güçlerinin sayısını 15 bine çıkararak önlem aldı.

Avrupa basınında ise yaşananların Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya bu konuda talimatlar vermesiyle meydana geldiği iddia edildi.

Belarus’ta kalabalık bir göçmen grubu Polonya sınırına ilerliyor VİDEO



POLONYA ASKER SAYISINI 15 BİNE ÇIKARDI

Sınırda göçmen hareketliliği devam ederken Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, gece boyunca sızma girişimleri olduğunu söyledi.

Blaszczak, Polonya topraklarına giren 50'den fazla göçmenin gözaltına alındığını belirtti.

Varşova yönetimi, sınırdaki asker sayısını 15 bine çıkardı, gerekirse sayının daha da artırılacağı mesajını verdi.

RUS BOMBARDIMAN UÇAKLARI BELARUS HAVA SAHASINDA UÇTU

Tüm bunlar yaşanırken, Rusya ile Birlik Devleti programını kararnamesine imza atan Rusya'nın Savunma Bakanlığı, Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki Rus TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Uçakların uçuşu sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin yer kontrol noktaları ile etkileşim konuları çalışıldı.” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 4 Kasım’da, ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik “Birlik Devleti programını” onaylayan kararnameyi imzalamıştı.

Putin ve Lukaşenko, söz konusu kararname kapsamında iki ülke arasında “Birlik Devleti Savaş Doktrini”ni de onaylamışlardı.

AVRUPA'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Avrupa Komisyonu, Belarus'un düzensiz göçmenleri, kendisine uygulanan yaptırımlar karşısında araç olarak kullandığını iddia etti.

Brüksel, Belaruslu yetkililere uyguladığı vize kolaylığını askıya aldığını duyurdu, "Yeni yaptırımlar yolda." açıklaması yaptı.

Litvanya da Belarus sınırında ve düzensiz göçmen kamplarında 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti. Minsk yönetimi ise iddiaları yalanladı. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, düzensiz göçmen geçişlerini sağlayan bir mafya yapısının var olduğunu iddia etti.