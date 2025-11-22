Belarus, suç işleyen 31 Ukrayna vatandaşının affedilerek serbest bırakıldığını duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için ABD'nin hazırladığı plana dair tartışmalara devam ederken Rusya'nın Avrupa'daki en büyük destekçisi Belarus'tan, dikkat çeken bir hamle geldi.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Natalya Eysmont, "Belarus-1" televizyon kanalına verdiği röportajda, ülkesinin ABD ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ MESAJI

Belarus'un diyaloğa açık ve ilgili tüm tarafların tekliflerini değerlendirmeye hazır olduğunu dile getiren Eysmont, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerle müzakerelerin aktif durumda bulunduğunu belirtti.

31 UKRAYNA VATANDAŞI SERBEST BIRAKILDI

Eysmont, "ABD Başkanı Donald Trump ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko arasında sağlanan anlaşmalar çerçevesinde, Ukrayna tarafının talebi üzerine (Ukrayna) meselenin çözümü için koşulların oluşturulması amacıyla, ülkemizde suç işleyen 31 Ukraynalı vatandaş, iyi niyet göstergesi olarak Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Şu anda bu şahıslar Ukrayna tarafına teslim ediliyor." ifadelerini kullandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun talebi üzerine 2 Katolik rahibin de 20 Kasım'da Lukaşenko tarafından affedildiğini söyleyen Eysmont, bunların devlete karşı ciddi suç işlemekle suçlandığını kaydetti.