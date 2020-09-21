Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya, Brüksel'de

Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının yetkilileriyle görüşerek destek istedi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimde, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko seçimi kazanmıştı.

Seçimin ardından şaibe iddialarıyla muhalif kesim sokaklara dökülürken, muhalif liderlerin bir kısmı ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı.

2 aya yakın bir zamandır kalabalık gösteriler devam ederken, muhalif liderler de uluslararası arenada destek arayışlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yetkilileriyle görüşerek destek istedi.

AB KURUM YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Tikhanovskaya, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin davetiyle geldiği Brüksel'de. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Dış İlişkiler Konseyi için Brüksel'de bulunan üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla sabah saatlerinde bir araya geldi.

Ardından Avrupa Parlamentosu'na giden Tikhanovskaya, Parlamento Başkanı David Sassoli ile görüştü.

"TEK ÇÖZÜM İKTİDARIN DEĞİŞMESİ"

Sassoli, görüşmeden sonra gazetecilere açıklamasında, seçimlerden sonra başlayan yönetim karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi. Sassoli, "Belarus halkı kendi kaderlerini yazabilmeli. Kalıcı tek çözüm ise iktidarın barışçıl şekilde değişmesi." dedi.

Tikhanovskaya, daha sonra AP Dış İlişkiler Komitesinin toplantısına katılarak milletvekillerine konuşma yaptı. Lukaşenko'nun meşruiyetini kaybettiğini savunun Tikhanovskaya, Belarus muhalefetinin yönetime karşı birlik içinde durmaya devam edeceğini söyledi.

Belarus'un iç işlerine karışılmaması gerektiğini belirten Tikhanovskaya, ülkeye demokrasinin gelmesini savunmanın ise iç işlerine karışma anlamı taşımayacağını dile getirdi.

"DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Tikhanovskaya, "Sizden de Belarus halkının yanında birlik içinde durmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

SEÇİMDEN SONRA YAŞANAN SÜREÇ

Tikhanovskaya, seçimin ardından ülkesinden ayrılarak komşu ülke Litvanya'ya gitmişti.

AB, Belarus'taki seçimlerden kısa süre sonra seçimlere hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı ve şiddet uygulandığı gerekçesiyle seçimi tanımadığını, Lukaşenko'nun kendileri için meşruiyetinin bulunmadığını duyurmuştu. Lukaşenko ise seçimden sonraki ilk yurt dışı gezisini Rusya'ya yapmıştı.

RUM KESİMİNİN TÜRKİYE ŞARTI

AB yetkilileri, Belarus yönetiminden üst düzey en az 40 kişiye yaptırım uygulanmasını görüşüyor. Ancak Kıbrıs Rum kesiminin, "Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki durum nedeniyle yaptırım uygulanması" talebiyle Belarus'a yaptırımları engellediği biliniyor.

AB içindeki Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkeler ise Türkiye'ye yaptırım uygulanması yerine diyalog kurulması gerektiğini belirtiyor.