Belarus'ta siyasi tutuklu mahkemede boğazını kesti

Belarus’un mahkemede siyasi tutuklu Stepan Latypov, duruşma sırasında kalemle boğazını kesmeye çalışınca bir anda kanlar içinde kaldı.

Belarus’ta geçtiğimiz eylül ayında Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı protestoda gözaltına alınan siyasi tutuklu Stepan Latypov bugün mahkemeye çıktı.

“HAPİSTE İŞKENCEYE UĞRADIM”

Latypov, hapiste geçirdiği 51 günde üzerine atılan suçlamaları kabul etmesi için ailesine dava açılmasıyla tehdit edildiğini söyleyerek, işkence gördüğünü açıkladı.

TÜKENMEZ KALEMLE BOĞAZINI KESTİ

Bu açıklamasından sonra Latypov, tutulduğu bölmede tükenmez kalemle şah damarını kesmeye çalıştı.

41 yaşındaki Latypov kanlar içinde yerde kalırken mahkeme görevlileri bölmenin anahtarını belli bir süre aradı.

MAHKEMEDE BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Bilincini kaybeden Latypov olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya Latypov’un mahkeme salonundaki intihar girişimine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, Belarus’taki devlet terörünün, baskılar ve işkencelerin bir sonucudur. Bunu hemen durdurmalıyız" ifadelerini kullandı.