Belarus’ta yangının ortasında balık tuttu

Etrafındaki sazlıkta çıkan yangına aldırış etmeden balık tutmaya devam eden balıkçının görüntüleri, kısa sürede gündem oldu.

Belarus'un Slutsk bölgesinde bulunan Sluç nehri kıyısında bir adam, etrafındaki sazlıkta çıkan yangına rağmen balık tutmaya devam etti.

Çevresine aldırış etmeden balık tutmaya devam eden adamın uzaktan çekilen görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Bölgede çıkan yangınların oldukça normal olduğunu söyleyen adam, “Burada yeni bir şey yok. Her yıl buralarda yangın olur, itfaiyeciler yangını söndürmeye gelir." dedi.

“BENİM ÜNLÜ OLMAYA İHTİYACIM YOK”

Yerel gazetecilere verdiği röportajda adının yayınlanmasını istemeyen balıkçı, "Benim ünlü olmaya ihtiyacım yok." diye konuştu.

Belarus'un yanı sıra Ukrayna ve Rusya'dan gazetecilerin de kendisi ile röportaj yapmak istediğini söyleyen balıkçı, "Eğer röportaj isterlerse Penza bölgesinde birçok balıkçı var. Onlarla röportaj yapsınlar." dedi.

Belarus'ta yangına rağmen balık tutmaya devam etti VİDEO