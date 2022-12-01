Petrol
86.74
-0.26%
Euro
19.4792
0.42%
Dolar
18.6396
0.04%
Altın
1.067
0.70%
Borsa
5078
2.01%
Bitcoin
323.845
1.42%
BTXN Coin
5.59
0.90%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Belçika'da eski sevgilisinin görüntülerini yayan kişiye para ceza

    Ayrıldığı sevgilisinin özel görüntülerini yayan 38 yaşındaki Belçikalı adamın, 420 bin euro tutarındaki tüm varlıklarına el kondu.
    • 01.12.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Belçika'da eski sevgilisinin görüntülerini yayan kişiye para ceza

    Belçika'nın Flaman bölgesinde yaşayan çift, 2020 yılında ayrıldı.

    Ayrılığın ardından 38 yaşındaki Belçikalı erkek, eski kız arkadaşının özel görüntülerini internette yaydı.

    Belçikalı kadın, görüntülerin yayılmasında kendi rızasının olmadığını belirterek, Aralık 2020'de Gent Mahkemesi'ne eski erkek arkadaşı ve Google aleyhine şikayette bulundu.

    İntikam almak için yaptı

    Ayrıldığı erkek arkadaşı mahkemede, görüntüleri kendisinin paylaştığını ve bunu intikam almak için özel sitelerde yayınladığını itiraf etti.

    Mahkeme, görüntülerin kaldırılmasına karar verirken, eski sevgilinin, internette kaldırılmayan her görüntüsü başına kadına 10 bin euro ödemesine hükmetti.

    Belçika da eski sevgilisinin görüntülerini yayan kişiye para ceza #1

    İcra takibi başlatıldı

    İHA’nın haberine göre kadının avukatları, geçtiğimiz yıl eylül ayında yeniden mahkemeye başvurarak, Belçikalı kadına ait 42 görüntünün hala internette dolaştığını belirtti.

    Avukatlar, internette dolaşan her görüntü başına 10 bin eurodan toplam 420 bin euronun eski erkek arkadaşından tahsil edilmesi için icra takibi talebinde bulundu.

    Belçika da eski sevgilisinin görüntülerini yayan kişiye para ceza #2

    Hem evinden hem de birikiminden oldu

    İcra hakimi, Eylül 2022'de başvuruyu karara bağlayarak, eski sevgiliden 420 bin euronun haciz yoluyla tahsil edilmesini kararlaştırdı.

    Belçikalı erkeğin evi de dahil olmak üzere 420 bin euro tutarındaki tüm varlıklarına el kondu.


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı
    Teknoloji

    Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı

    Eminönü'nde yolcu almayan taksiciler
    Gündem

    Eminönü'nde yolcu almayan taksiciler

    Görüş Bildir