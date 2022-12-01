Belçika'da eski sevgilisinin görüntülerini yayan kişiye para ceza

Ayrıldığı sevgilisinin özel görüntülerini yayan 38 yaşındaki Belçikalı adamın, 420 bin euro tutarındaki tüm varlıklarına el kondu.

Belçika'nın Flaman bölgesinde yaşayan çift, 2020 yılında ayrıldı.

Ayrılığın ardından 38 yaşındaki Belçikalı erkek, eski kız arkadaşının özel görüntülerini internette yaydı.

Belçikalı kadın, görüntülerin yayılmasında kendi rızasının olmadığını belirterek, Aralık 2020'de Gent Mahkemesi'ne eski erkek arkadaşı ve Google aleyhine şikayette bulundu.

İntikam almak için yaptı

Ayrıldığı erkek arkadaşı mahkemede, görüntüleri kendisinin paylaştığını ve bunu intikam almak için özel sitelerde yayınladığını itiraf etti.

Mahkeme, görüntülerin kaldırılmasına karar verirken, eski sevgilinin, internette kaldırılmayan her görüntüsü başına kadına 10 bin euro ödemesine hükmetti.

İcra takibi başlatıldı

İHA’nın haberine göre kadının avukatları, geçtiğimiz yıl eylül ayında yeniden mahkemeye başvurarak, Belçikalı kadına ait 42 görüntünün hala internette dolaştığını belirtti.

Avukatlar, internette dolaşan her görüntü başına 10 bin eurodan toplam 420 bin euronun eski erkek arkadaşından tahsil edilmesi için icra takibi talebinde bulundu.

Hem evinden hem de birikiminden oldu

İcra hakimi, Eylül 2022'de başvuruyu karara bağlayarak, eski sevgiliden 420 bin euronun haciz yoluyla tahsil edilmesini kararlaştırdı.

Belçikalı erkeğin evi de dahil olmak üzere 420 bin euro tutarındaki tüm varlıklarına el kondu.