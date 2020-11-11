Belçika'da koronavirüs vakaları azalıyor

Son verilere göre, Avrupa ülkesindeki hastanelerde koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı yüzde 2 azaldı.

Belçika'da federal ve bölgesel hükümetlerin önlemlerinin ardından koronavirüs salgınının hızı kesildi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayınlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede yeni vaka sayısı 1-7 Kasım haftasında bir öncekine kıyasla yüzde 46 düşerek 7 bin 834'e geriledi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Bugüne kadar virüse yakalanan kişi sayısı 507 bin 475 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 561'e yükseldi.

HASTANELERDE TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI AZALDI

Son önlemlerle hastanelerdeki koronavirüs hasta sayısı da azalmaya başladı. Belçika genelindeki hastanelerde koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı yüzde 2 düşerek 7 bin 58 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1470'te sabit kaldı.

Belçika'da yazın bitimiyle koronavirüs vakaları çok hızlı artmaya başlamış, yeni vaka sayıları bazı günler 20 bin civarında seyretmişti.

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