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    Belçika'da okul şantiyesinin çökmesi sonucu 5 işçi öldü

    1 Eylül'e yetiştirilmek üzere çalışmaların sürdürüldüğü okulda çökme meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 15:37
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    Belçika'da okul şantiyesinin çökmesi sonucu 5 işçi öldü

    Belçika'nın Antwerp kentinde okul şantiyesinde kaza yaşandı.

    Yapım aşamasındaki binanın bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

    5 ÖLÜ, 9 YARALI

    İnşaatın çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti. Belçika polisi, hayatını kaybedenlerden iki kişiden birinin Romanya, diğerinin Portekizli olduğunu bildirdi.

    9 kişinin de yaralandığı kazada yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

    Belçika da okul şantiyesinin çökmesi sonucu 5 işçi öldü #1

    1 EYLÜL'E HAZIRLANIYORDU

    Brussels Times gazetesi, okulun 1 Eylül'de, yeni eğitim yılı için öğrencileri ağırlamaya hazırlandığını aktardı.

    Okulun, belirlenen tarihe yetiştirilmesi için çalışmaların yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

    Belçika da okul şantiyesinin çökmesi sonucu 5 işçi öldü #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

    Kazanın neden meydana geldiğine ilişkin kapsamlı soruşturmanın başlatılacağı bilgisine yer verildi.

    Başbakan Alexander De Croo'nun eşlik ettiği Belçika Kralı Philippe, olayın yaşandığı bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

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