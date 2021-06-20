Belçika'da okul şantiyesinin çökmesi sonucu 5 işçi öldü

1 Eylül'e yetiştirilmek üzere çalışmaların sürdürüldüğü okulda çökme meydana geldi.

Belçika'nın Antwerp kentinde okul şantiyesinde kaza yaşandı.

Yapım aşamasındaki binanın bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

5 ÖLÜ, 9 YARALI

İnşaatın çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti. Belçika polisi, hayatını kaybedenlerden iki kişiden birinin Romanya, diğerinin Portekizli olduğunu bildirdi.

9 kişinin de yaralandığı kazada yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

1 EYLÜL'E HAZIRLANIYORDU

Brussels Times gazetesi, okulun 1 Eylül'de, yeni eğitim yılı için öğrencileri ağırlamaya hazırlandığını aktardı.

Okulun, belirlenen tarihe yetiştirilmesi için çalışmaların yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Kazanın neden meydana geldiğine ilişkin kapsamlı soruşturmanın başlatılacağı bilgisine yer verildi.

Başbakan Alexander De Croo'nun eşlik ettiği Belçika Kralı Philippe, olayın yaşandığı bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.