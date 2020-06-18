Belçika'da sömürgeci Kral 2. Leopold'un büstü kaldırıldı

Gent Belediyesi, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı sert bir mücadele sürdüreceklerini açıkladı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'ya sıçradı, heykeller hedef alındı.

Belçika'da artan tepkilerden sonra Gent şehri, ülkenin karanlık geçmişini hatırlatan Kral 2. Leopold'un bir büstünü kaldırma kararı aldı.

Gent Belediyesi'nden, kararla ilgili yapılan açıklamada, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı sert şekilde mücadele edileceği vurgulandı.

2. LEOPOLD'ÜN BÜSTÜNÜ KALDIRDILAR

Protestocuların Kral'ın büstünü kırmızıya boyadıktan sonra temizlememe kararı alan belediye, bugün de büstü kaldırdı.

KONGO'YU YILLARCA YAĞMALADI

Floyd'un ölümünün ardından diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Belçika'da da yoğun protestolar gerçekleşmişti.

Vatandaşlar, Belçika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sömürgeci geçmişinin simgesi olan Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerini hedef almaya başlamış, Kral'ı anımsatan sokak isimleri, otobüs durakları ve heykellerin kaldırılması için kampanya başlatmıştı.

Kral 2. Leopold, kendi mülkü ilan ettiği Kongo'yu yıllarca yağmalamış, milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuştu.