Belgesel ekibi, müdahale etmeme kuralını ihlal ederek mahsur kalan penguenleri kurtardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Belgeselcilik tarihinde tartışma yaratan olay...

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin Dynasties (Hanedanlıklar) belgesel serisinin çekimleri sırasında Antarktika'da yaşananlar, belgeselcilik tarihinin en katı kuralının yıkılmasına neden oldu.

Normal şartlarda "Gözlemle ama asla dokunma" ilkesiyle hareket eden ve av-avcı ilişkisine dahi müdahale etmeyen ekipler, bu kez karşılaştıkları trajedi karşısında kayıtsız kalamadı.

FIRTINA SONRA ÖLÜMLE YÜZ YÜZE KALDILAR

Antarktika'nın dondurucu soğuğunda imparator penguenlerini takip eden ekip, şiddetli bir fırtınanın ardından sürünün büyük bir kısmının, yavrularıyla birlikte dik yamaçları olan derin bir buz çukuruna düştüğünü gördü.

Eğim çok dik olduğu için yukarı tırmanamayan penguenler, yavrularıyla birlikte -60 dereceyi bulan soğukta sıkışıp kalırken bazı yavruların donarak öldüğünü gören ekip, geri kalanların da yavaş yavaş ölüme sürüklendiğini fark etti.

KURALI ÇİĞNEYİP MÜDAHALE ETTİLER

Çaresizlik içinde çırpınan anne penguenleri ve yavrularını gören yönetmen Will Lawson ve ekibi, saatler süren bekleyişin ardından "doğal seleksiyon" kuralını bir kenara bırakıp, duruma müdahale etmeye karar verdi.

Ekip, ellerindeki küreklerle buzdan duvarı kazarak, penguenlerin tırmanabileceği basamaklı bir rampa (patika) oluşturdu.

PENGUENLER KURTULDU

Ekip oradan uzaklaştıktan kısa bir süre sonra penguenler, belgeselcilerin açtığı bu yaşam yolunu fark etti.

Yavrularını da yanlarına alan penguenler, tek tek o rampayı tırmanarak ölüm çukurundan kurtulmayı başardı.