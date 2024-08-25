Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı İsrail'in Lübnan'a misilleme saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Ben-Gurion Havalimanı'nda ara verilen uçuşlara yeniden başlandı.

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AA

İsrail, sabahın erken saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu.

Gazze'nin ardından gözünü Lübnan'a çeviren İsrail'in saldırılarının ardından da Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı.

"KUZEYDE YAŞANAN GELİŞMELER NEDENİYLE KAPATILDI"

İsrail Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, kuzeyde yaşanan gelişmeler üzerine sabah yerel saatle 05.30-07.00 arasında Ben-Gurion'un uçuşlara kapatıldığını belirtti.

"SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE YENİDEN AÇILDI"

Uçuşlara saat 07.00 itibarıyla yeniden başlandığını aktaran Drir, başka havalimanlarına gönderilen uçakların yeniden Ben-Guriona'a yönlendirildiğini ifade etti.

HİZBULLAH MİSİLLEME SALDIRISI BAŞLATMIŞTI

Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)