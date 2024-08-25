İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi İsrail, Hizbullah'ın füze ve roket saldırılarına karşı Lübnan'a geniş çaplı hava saldırısı başlattı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vururken, Lübnanlılara bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

AA

İsrail, Hizbullah'ın geniş çaplı saldırılarını önlemek için Lübnan'a saldırı düzenlediğini açıkladı.

İSRAİL, HİZBULLAH HEDEFLERİNE SALDIRDI

İsrail ordusunun (IDF) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları şu anda İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik yakın bir tehdit oluşturan Hizbullah terör örgütüne ait hedefleri vuruyor” denildi.

Açıklamada, “Saldırıların ardından ve IDF İç Cephe Komutanlığı'nın durum değerlendirmesine uygun olarak, İsrail'in belirli bölgelerindeki halk için hayat kurtarıcı kılavuzlar yayınlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ordu, Lübnan sakinlerine "derhal" bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İSRAİL'E 200 ROKET ATILDI

Hizbullah, komutan Fuad Şükr'e düzenlenen suikasta yanıt olarak İsrail'in derinliklerine 'büyük ölçekli bir insansız hava aracı saldırısı' başlattığını ve 'kilit askeri bölgeyi' hedef aldığını açıklarken İsrail medyası, Lübnan'dan İsrail'e 200 roket atıldığını bildirdi.

Ayrıca Hizbullah, sivillere verilecek herhangi bir zararın "ağır ve sert cezalara" yol açacağı konusunda uyardı ve her türlü saldırıya şiddetle karşı çıkacağının sözünü verdi.

TEL AVİV'DE UÇUŞLAR DURDU

IDF, Hizbullah'ın İsrail topraklarına roketler ve füzeler atmaya hazırlandığını ve ülkeni kuzeyinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail basını, Tel Aviv'e tüm geliş ve gidiş uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

Hizbullah'ın da İsrail saldırısına karşı roketler fırlatmaya başladığı, roketlerin İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından önlendiği bildirildi.

8 EKİM'DEN BU YANA EN YOĞUN SALDIRI

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği 40'tan fazla hava saldırısı, çatışmaların başladığı 8 Ekim'den bu yana en yoğun saldırı olarak kayıtlara geçti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı açıklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)