İsrail Savunma Bakanı Gantz: Evdeki savaşı kaybetmeyelim

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Bam Yat, Acre, Lid başta olmak üzere İsrail sokaklarındaki olaylar ile ilgili "Evdeki savaşı kaybetmeyelim" açıklaması yaptı.

İsrail'in Filistin'e başlattığı hava saldırısından sonra sokak olayları patlak verdi.

Filistinliler ve Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Bat Yam ve Acre gibi kentlerde iki grup arasında şiddet olayları başladı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail sokaklarındaki şiddet olayları ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“EVDEKİ SAVAŞI KAYBETMEYELİM”

Fanatik Yahudilerin Bam Yat, Acre, Lid ve diğer kentlerde meydana getirdiği olayları şok edici olarak niteleyen Gantz, "Gazze'deki savaşı kazanıp, evdeki (savaşı) kaybetmemeliyiz." uyarısında bulundu.