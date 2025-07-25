Benzinli motosikletler yasaklanıyor! Vietnam’da çevre için büyük adım

Vietnam, motorlu ulaşımda tarihi bir dönüşüme hazırlanıyor.

Başkent Hanoi, 1 Temmuz 2026’dan itibaren benzinle çalışan motosikletleri şehir merkezindeki Hoan Kiem ve Ba Dinh ilçelerinde yasaklayacak.

Yasak, Ring Road 1 sınırları içindeki bu yoğun ve turistik bölgelerde uygulanacak.

Ülke genelinde yaklaşık 72 milyon motosiklet bulunurken, Vietnam hükümeti benzinli motosikletleri 2045 yılına kadar tamamen devre dışı bırakmayı hedefliyor.

Bu radikal karar, sadece motosikletlerle sınırlı kalmayacak; 2027’den itibaren yasağın kapsamı genişleyerek benzinli otomobilleri de içine alacak.

AMAÇ ELEKTİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞİ HIZLANDIRMAK

Elektrikli motosiklet pazarı ise hızla büyüyor. Yerli üreticiler VinFast ve Selex Motors, elektrikli scooter satışlarında önemli başarılar yakaladı. VinFast, 2024 başı itibarıyla 160 binden fazla elektrikli motosiklet sattığını açıkladı. Ancak elektriklilerin toplam pazar payı hala yüzde 5 civarında seyrediyor.

Devlet, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için teşvikler sunuyor ve şarj altyapısını geliştirmeyi planlıyor. Buna rağmen, yüksek maliyetler, menzil kaygıları ve yetersiz şarj olanakları sürücülerin dönüşümü benimsemesini zorlaştırıyor.

Motosiklet kullanıcıları arasında elektriklilere karşı temkinli bir yaklaşım var. Ancak uzmanlar, bu değişimin otomatik vitesli motosikletlerin hızla benimsenmesi gibi kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Vietnam’ın bu çevreci hamlesi, hem bölgesel hem de küresel ölçekte ulaşımda sürdürülebilirliğe doğru önemli bir adım olarak görülüyor.