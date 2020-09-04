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    Berlusconi’nin kız arkadaşı ve çocukları da virüse yakalandı

    Karantinada olan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, çocukları Barbara ve Luigim ile kız arkadaşı Marta Fascina’nın da testi pozitif çıktı.
    • DHA
    • 04.09.2020 - 11:26
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 11:26
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    Berlusconi’nin kız arkadaşı ve çocukları da virüse yakalandı

    Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Sardinya Adası'nda görüştüğü iş adamı ve yakın arkadaşı Flavio Briatore'nin koronavirüs olduğunu öğrendikten sonra test yaptırmış, test sonucu pozitif çıkmıştı.

    DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

    Berlusconi'nin, Milano yakınlarındaki Arcore kasabasındaki villasında izolasyon altında olduğu ve bir yandan da çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilmişti.

    Berlusconi'nin doktoru Alberto Zangrillo da basına yaptığı açıklamada, ünlü siyasetçinin asemptomatik olduğunu ve kurallar gereği karantinada kalacağını açıklamıştı.

    Berlusconi’nin kız arkadaşı ve çocukları da virüse yakalandı #1

    SEVGİLİSİ İLE ÇOCUKLARI DA VİRÜSE YAKALANDI

    Beslusconi’nin çocukları Barbara (36) ve Luigim (31) ile kız arkadaşı Marta Fascina’nın da (30) koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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