Bertrand Badie, Fransa'da düzenlenecek ikinci turu yorumladı

Fransız uluslararası ilişkiler uzmanı Badie, Macron ile Le Pen'in yarışacağı ikinci tura ilişkin görüşlerini paylaştı. Badie, "Türk dostlarımız, Le Pen'in saldırgan bakış açısını bilmeli" dedi.

Fransa'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti.

24 Nisan'da yapılacak ikinci tur için sandıktan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen çıktı.

Fransız uluslararası ilişkiler uzmanı anlattı

Sciences Po Paris'ten Fransız siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Bertrand Badie, seçimin ikinci turuyla ilgili görüşlerini ve adayların yaklaşımlarını Ensonhaber Editörü Cahid Atik'e anlattı.

Badie, Fransız seçmenlerin çok kararsız bir dönemde olduklarını belirterek, ikinci turda seçmenlerin nasıl bir tavır takınacaklarını öngöremediklerini söyledi.

"Aşırı sağ tehlikesi var"

"Fransa'da gerçek bir aşırı sağ tehlikesi var." diyen Badie, "Eğer insanlar bu gerçek tehlikenin farkında olursa, ilk turda kararsız kalanlar ya da diğer adaylara oy verenler, Macron'a doğru hareket edeceklerdir." ifadesini kullandı.

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Marine Le Pen'in iktidara gelmesi halinde Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne şekilde etkilenebileceğini yorumlayan Badie, şunları aktardı:

"Türk dostlarımız bilmeli ki..."

"Le Pen milliyetçi, ulusal popülist, İslam karşıtı bir aday. Türk dostlarımız bilmeli ki Le Pen'in Müslüman ve İslam hakkındaki ayrımı saldırgan bir bakıştır. Bu, Macron'un içinde olduğu bir durum değil. Macron, bazen Türkiye ile iyi ilişki kurmak için doğru sözcükleri seçemedi.

"Macron ile bu durumu geliştirmek mümkün"

Ancak, Macron ile bu durumu geliştirmek hâlâ mümkün. Durumun geçen aylar ve yıllarda geliştiği de bir gerçek. Fakat Marine Le Pen ile Müslüman dünyası, yeni dünya ve yükselen güçler arasında bir köprü olmayacaktır."

"Fransız siyasi sistemi çalışmıyor"

Öte yandan Fransa'daki politik sisteme eleştiriler yönelten Badie, "Fransız siyasi sistemi bitti, çalışmıyor." dedi.

Badie, ülkedeki siyasi sınıfın yeni fikirler ve programlar öngörmeye elverişli olmadığını da aktararak, şunları söyledi:

Trump ile kıyasladı

"Kampanya çok zayıftı. Trump seçildiğinde ABD ve Fransa'daki durum arasında bazı benzerlikler vardı. Trump'a oy verenler, Marine Le Pen'e ve Eric Zemmour'a oy verenlere çok yakın."

