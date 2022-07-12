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- Berzilya'da aracın kapısı açılınca kamyonun altında kaldı
Berzilya'da aracın kapısı açılınca kamyonun altında kaldı
Bir sürücü, park halindeki aracın kapısını dikkatsizce açınca motosikletli otomobilin kapısına çarptı. Yaşana kazada motosiklet sürücüsü, kamyonun altında kalırken hafif yaralarla kurtuldu.
- 12.07.2022 - 15:09
- Güncelleme : 12.07.2022 - 15:10
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletindeki Serrana bölgesinde ilginç bir trafik kazası yaşandı.
Motosikletli sürücü seyir halinde ilerlemekteyken park halinde bulunan bir aracın kapısı aniden açıldı.
Kamyonun altına sürüklendi
Böyle bir olayın yaşanacağını tahmin etmeyen motosikletli, otomobilin kapısına çarparak yere savrulurken o esnada yanından geçen kamyonun altına sürüklendi.
Berzilya'da aracın kapısı açılınca kamyonun altında kaldı
Ezilmekten son anda kurtuldu
Motosikler sürücüsü, kısa bir süre kamyonun altına kalırken kamyon şoförü de çok fazla ilerlemeden aracı durdurdu.
Çevredekiler yardım etti
Kendi imkanlarıyla kamyonun altından çıkmaya çalışan şahsa birçok kişi yardım etti.
Hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre; kamyonun geri manevrasıyla kurtulan motosiklet sürücüsü kazadan hafif yaralarla kurtuldu ve hastaneye sevk edildi.