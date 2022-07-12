Bir sürücü, park halindeki aracın kapısını dikkatsizce açınca motosikletli otomobilin kapısına çarptı. Yaşana kazada motosiklet sürücüsü, kamyonun altında kalırken hafif yaralarla kurtuldu.

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletindeki Serrana bölgesinde ilginç bir trafik kazası yaşandı.

Motosikletli sürücü seyir halinde ilerlemekteyken park halinde bulunan bir aracın kapısı aniden açıldı.

Kamyonun altına sürüklendi

Böyle bir olayın yaşanacağını tahmin etmeyen motosikletli, otomobilin kapısına çarparak yere savrulurken o esnada yanından geçen kamyonun altına sürüklendi.

Berzilya'da aracın kapısı açılınca kamyonun altında kaldı





Ezilmekten son anda kurtuldu

Motosikler sürücüsü, kısa bir süre kamyonun altına kalırken kamyon şoförü de çok fazla ilerlemeden aracı durdurdu.





Çevredekiler yardım etti

Kendi imkanlarıyla kamyonun altından çıkmaya çalışan şahsa birçok kişi yardım etti.

Hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre; kamyonun geri manevrasıyla kurtulan motosiklet sürücüsü kazadan hafif yaralarla kurtuldu ve hastaneye sevk edildi.







