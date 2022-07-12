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    Berzilya'da aracın kapısı açılınca kamyonun altında kaldı

    Bir sürücü, park halindeki aracın kapısını dikkatsizce açınca motosikletli otomobilin kapısına çarptı. Yaşana kazada motosiklet sürücüsü, kamyonun altında kalırken hafif yaralarla kurtuldu.
    • 12.07.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 15:10
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    Berzilya'da aracın kapısı açılınca kamyonun altında kaldı

    Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletindeki Serrana bölgesinde ilginç bir trafik kazası yaşandı.

    Motosikletli sürücü seyir halinde ilerlemekteyken park halinde bulunan bir aracın kapısı aniden açıldı.

    Kamyonun altına sürüklendi

    Böyle bir olayın yaşanacağını tahmin etmeyen motosikletli, otomobilin kapısına çarparak yere savrulurken o esnada yanından geçen kamyonun altına sürüklendi.

    Berzilya'da aracın kapısı açılınca kamyonun altında kaldı


    Ezilmekten son anda kurtuldu

    Motosikler sürücüsü, kısa bir süre kamyonun altına kalırken kamyon şoförü de çok fazla ilerlemeden aracı durdurdu.

    Berzilya da aracın kapısı açılınca kamyonun altında kaldı #1

    Çevredekiler yardım etti

    Kendi imkanlarıyla kamyonun altından çıkmaya çalışan şahsa birçok kişi yardım etti.

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; kamyonun geri manevrasıyla kurtulan motosiklet sürücüsü kazadan hafif yaralarla kurtuldu ve hastaneye sevk edildi.

    Berzilya da aracın kapısı açılınca kamyonun altında kaldı #2

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